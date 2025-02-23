Кто побеждает на выборах в бундестаг - данные экзитпола

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Фридриха Мерца побеждает на выборах в бундестаг, получив 29 %, согласно данным экзитпола социологического института Infratest dimap для телеканала ARD. Об этом сообщает ТАСС.

Вторую позицию занимает правая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") с 19,5 %, возглавляемая Алис Вайдель. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством канцлера Олафа Шольца находится на третьем месте с 16 %.

Четвертую строчку занимают "Зеленые" во главе с вице-канцлером Робертом Хабеком, набравшие 13,5 %. Партия "Левые" получила 8,5 %, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7 %, Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9 %.

На выборах в бундестаг в 2021 году результаты были следующими: СДПГ - 25,7 %, ХДС/ХСС - 24,2 %, "Зеленые" - 14,7 %, СвДП - 11,4 %, "АдГ" - 10,4 %, "Левые" - 4,9 %.

Представитель "Альтернативы для Германии" отметил, что партия достигает рекордного результата и становится второй по влиянию в стране. Также была высказана угроза о том, что если ХДС не согласится на коалицию с "АдГ", то следующие выборы могут произойти быстрее и партия обгонит их.