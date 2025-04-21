Кто станет новым Папой Римским? Букмекеры выделили двух фаворитов

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Наибольшие шансы претендовать на престол Святого Петра в ходе предстоящих выборов имеют кардиналы Пьетро Паролин и Луис Антонио Гоким Тагле. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket, пишет ТАСС.

По состоянию на 13:00 мск, контора оценивает шансы на победу итальянца Паролина, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана, в 35 %. Избрание же филиппинца Тагле менее ожидаемо, оно прогнозируется с вероятностью в 23 %, тогда как еще 21 апреля она составляла около 35 %.

70-летний Паролин является одним из опытнейших дипломатов Святого престола и играет важную роль во внешних связях Ватикана. Как пишет Newsweek, он в том числе участвовал в переговорах с Китаем и правительствами стран Ближнего Востока. Нынешний госсекретарь рассматривается как умеренный кандидат, который по ряду вопросов занимает менее либеральную позицию, чем Франциск. Так, легализацию в 2015 году в Ирландии однополых браков кардинал назвал "поражением для всего человечества".

Тагле в свои 67 лет является одним из самых молодых претендентов на Святой Престол. Филиппинец, согласно журналу, был доверенным лицом в ближайшем окружении ушедшего из жизни понтифика. С 2011 по 2019 год он был архиепископом Манилы, а после - префектом Конгрегации евангелизации народов, одного из упраздненных подразделений Римской курии, которое занималась вопросами евангелизации и миссионерства. Тагле относится к прогрессивному крылу и выступает за инклюзивность, ранее он критиковал католическую церковь за излишнюю жесткость по отношению к разведенным парам и людям в однополых отношениях.

В Ватикане ранее напомнили, что собрание кардиналов, созываемое для избрания нового Папы Римского, может начинаться не ранее, чем через девять дней траура после похорон (или двух недель после смерти). Таким образом мероприятие может открыться до 10 мая. На престол Святого Петра теоретически могут претендовать 135 кардиналов.