Кто такой Ивашкевич, кто выдает гранты БРЦ и как бизнес услуги по санкциям стали семейным делом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53047906-c51a-42b3-a58e-211789c50f3a/conversions/5fd34d16-adb4-4e93-b1d3-83d976029961-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53047906-c51a-42b3-a58e-211789c50f3a/conversions/5fd34d16-adb4-4e93-b1d3-83d976029961-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53047906-c51a-42b3-a58e-211789c50f3a/conversions/5fd34d16-adb4-4e93-b1d3-83d976029961-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53047906-c51a-42b3-a58e-211789c50f3a/conversions/5fd34d16-adb4-4e93-b1d3-83d976029961-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трамповская охота продолжается. Он беспощадно кромсает государственный аппарат. Не успели оправиться от закрытия USAID, как новоявленный американский хозяин Белого дома решил заглушить "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа". На сайте Белого дома появилось обоснование: "налогоплательщики больше не будут оплачивать радикальную пропаганду".

Однако пока даже Трампу оказалось не под силу избавиться от агрессивных пропагандистов. Оказалось, без валюты работа "независимых" невозможна. Но редакции ищут новых спонсоров на случай, если Трампу все-таки удастся воплотить в жизнь задуманное.

Ранее, второй президентский срок буквально уничтожил репутацию Агентства США по международному развитию. В качестве ревизора был выпущен Илон Маск, который обещал перетрясти каждую транзакцию и изучить каждую статью трат американских налогов. Никто не скрывает теперь, что USAID тратило деньги на то, что называют мягкой силой, но является грубым вмешательством.

Кто такой Ивашкевич, кто выдает гранты БРЦ и как бизнес услуги по санкциям стали семейным делом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8518443a-7dd7-441a-8662-d2a350b2fa10/conversions/b34af13d-b7b5-40c2-bfe9-ef80b63d46f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8518443a-7dd7-441a-8662-d2a350b2fa10/conversions/b34af13d-b7b5-40c2-bfe9-ef80b63d46f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8518443a-7dd7-441a-8662-d2a350b2fa10/conversions/b34af13d-b7b5-40c2-bfe9-ef80b63d46f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8518443a-7dd7-441a-8662-d2a350b2fa10/conversions/b34af13d-b7b5-40c2-bfe9-ef80b63d46f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Илон Маск, глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE):

"Слишком многое из того, что делало USAID, было направлено на влияние на выборы, влияние на выборы сомнительными способами, что не выдерживало критики. Думаю, нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Америке нужно заниматься своими делами вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду".

Впрочем, направлено не только на выборы точечно, в глобальном смысле на подрыв всего государственного строя под прицелом USAID, для всего обнищания народа, который сделал выбор неудобный для тех, кто был у власти в Штатах. Теперь миру открылись данные о финансировании USAID СМИ и так называемых независимых журналистов, которые отрабатывали эти средства продвижением конкретных идей и оценок. Речь пойдет о Белорусском расследовательском центре, заказах на санкции, заказчиках и условиях исполнения контрактов.

Верховный суд Беларуси признал Белорусский расследовательский центр экстремистской организацией в 2023 году. Этот центр под заказ проводит "расследования", которые позднее становятся предлогом для очередных ограничений работы белорусских государственных и коммерческих предприятий. Директором БРЦ является Станислав Ивашкевич, впрочем не только БРЦ, а ряда аналогичных структур.

Итак, по порядку. В Чехии боснийская журналистка и правозащитница Елена Силайджич открыла компанию "VERONICA s.r.o.". Спектр деятельности очень широкий - аренда недвижимости, оптовая торговля, маркетинг и реклама.

В 2006 у Силайджич появился молодой 20-летний компаньон - белорус по происхождению, проживающий в Чехии Станислав Ивашкевич. Ему нужна была готовая НКО, чтобы без юридических раскачек и бюрократических процедур, принимать заказы и обслуживать интересы по контрактам, причем без следов в самой Беларуси, где началась подготовка к выборам 2010 года. А отец Ивашкевича - профессиональный "революционер", устроитель белорусских баррикад, сподручный Санникова. Ивашкевич-младший выкупил у Силайджич 100 % компании готового бизнеса, готового к вливанию иностранного финансирования.

"Веронику" через пару недель переименовали. Затем снова поменяли название в 2021 году. Сегодня это "NZ Production s.r.o.". Забегая вперед, именно она стала продавать медиаконтент польскому экстремистскому каналу "Белсат".

Кто такой Ивашкевич, кто выдает гранты БРЦ и как бизнес услуги по санкциям стали семейным делом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f3ab63-7fe1-43c3-bdc9-c5b97f1c034d/conversions/5abed76d-020a-402d-a616-f7751a25ac4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f3ab63-7fe1-43c3-bdc9-c5b97f1c034d/conversions/5abed76d-020a-402d-a616-f7751a25ac4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f3ab63-7fe1-43c3-bdc9-c5b97f1c034d/conversions/5abed76d-020a-402d-a616-f7751a25ac4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f3ab63-7fe1-43c3-bdc9-c5b97f1c034d/conversions/5abed76d-020a-402d-a616-f7751a25ac4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того в чешском реестре на Ивашкевиче значится еще компания. Это как раз и есть Белорусский расследовательский центр, которому выделяют иностранные гранты. Она появилась в параллель с покупкой готового боснийкого НКО в 2006 году. Ее также пару раз переименовывали. Сейчас по уставным документам это "BIC Media z.s.". Белорусский расследовательский центр, согласно уставным документам, работает для осведомленности граждан Беларуси, Украины и Молдовы о Евросоюзе. Но в 2023 году в устав внесли правку, добавляя в спектр влияния Россию. С началом СВО белорусское направление приносило малый доход, куда более охотно фонды оплачивают российский вектор.

Обратимся к свежим грантам. В октябре 14 организаций получили гранты от IPI. Среди них Белорусский расследовательский центр. И согласно информации из бюллетеня BIC Media Ивашкевича получила 20 тыс. евро.

Фонд Европейских медиа и информации также в октябре дал Ивашкевичу почти 55 тыс. евро по программе разоблачения дезинформации. Откровенно говоря, смущают цифры. БРЦ должно провести 11 мини-расследований дезинформации и разоблачить 55 фейков. Не 50, не 56. В контракте 55 фейков, которых на момент подписания не может даже существовать.

И третья компания Ивашкевича уже в Польше - "FUNDACJA BIC". Она позволяет легализовать пребывание сотрудников организации с стране, и заключать с ними трудовые договоры.

Кто такой Ивашкевич, кто выдает гранты БРЦ и как бизнес услуги по санкциям стали семейным делом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51da9055-8de0-4966-8d05-a9a7bd57d658/conversions/67cc3a27-fb4c-49e8-bba7-a5a272e06a46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51da9055-8de0-4966-8d05-a9a7bd57d658/conversions/67cc3a27-fb4c-49e8-bba7-a5a272e06a46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51da9055-8de0-4966-8d05-a9a7bd57d658/conversions/67cc3a27-fb4c-49e8-bba7-a5a272e06a46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51da9055-8de0-4966-8d05-a9a7bd57d658/conversions/67cc3a27-fb4c-49e8-bba7-a5a272e06a46-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бизнес услуги по санкциям - дело семейное. А точнее исполнять заказы за деньги из США и Евросоюза. Борьба происходила не с действующей властью. Ее нужно было устранить, чтобы обслужить интересы корпораций. Ивашкевич-старший требовал от ЕС ввести санкции против крупнейших компаний страны, чья налоговая доля в бюджете имеет существенную часть.

Тогда, во-первых, задушенные компании не смогут платить зарплаты своим работникам. А через время, бюджет недополучит. Пенсионерам начнут задерживать пенсии. Не смогут получать зарплаты учителя, врачи, перестанут лечить и учить. И дальше такой финансовый коллапс приведет к кастрюльным бунтам. Расчет очень простой. Далее после развала экономики, придут западные корпорации и скупят за три копейки некогда государственные предприятия. Пару лет спустя Ивашкевич стал одним из тех, кто, наплевав на выбор людей большинства поддерживающих действующую власть (как он сам же и заявлял), вывел меньшинство на "Плошчу-2010".

Обернулось все это погромами. А Ивашкевич, чуть позже сказал, мол, вину на организаторов перекладывать не надо, а синяки заживут.