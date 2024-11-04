Украина насилует и продает своих детей - реальность, которую многим не хочется замечать. Но факты говорят все сами. Стоит только копнуть поглубже. Что и сделала журналистка Анастасия Бенедисюк в проекте "План Б".

Например, дети из спецшколы в Тернопольской области находятся в плохих условиях. Мало того, что ребята с интеллектуальными нарушениями и инвалидностью находятся в повсеместном бардаке, так там и диагнозы поставлены абы как.

Плюс преподают по устаревшим программам. Некоторые ребята из восьмого класса не умеют читать. Это все показала проверка, результаты которой опубликовал офис омбудсмена Украины. Проверяются и факты сексуального насилия.

Детей этой спецшколы пугают, что отправят их в психушку, если те будут себя плохо вести. Также без показаний пичкают ребят психотропами и успокоительными.

У детей нет и средств личной гигиены. И детства тоже нет - все игрушки под ключ, в том числе гуманитарка. Даже именные новогодние подарки не доходили до ребят.

В настоящее время известно, что ювенальные прокуроры Тернопольской области возбудили уголовное дело. Детей из этой спецшколы, которые жаловались на сексуальное домогательство, перевезли во вроде как безопасные условия. Уже там обнаружилось, что одна несовершеннолетняя беременна.

Всего в интернатах Украины воспитываются 60 тыс. детей. И все ли издевательства выявляют? Проверки - нет. Например, львовский ад только со второго раза рассмотрели - тоже уголовное дело и тоже сексуальное насилие. Директор учебно-реабилитационного центра совращал малолетних, а воспитатель избивал.

Но не только украинцам это позволено. В Николаевской области девочку изнасиловали польские наемники. И это не первый случай. До этого Киев за подобное приказывал не возбуждать уголовное дело.

Еще история. Директор украинского детдома в марте 2022 переехала в Польшу вместе с детьми, для которых была опекуном. Реальная цель псевдоматери оказалась совсем не благородной.

Это все можно найти в открытом доступе. Это то малое, чему удалось пробиться наружу и стать известным. Подобное проходило еще в детдомах Одесской и Днепропетровской областей. Суть в чем? В этих социальных учреждениях были не заинтересованы отдавать детей в семьи.

Беззащитные мальчики и девочки были нужны для личных утех или на продажу. И это все происходит до сих пор под покровительством украинских элит. И, увы, не только их.

Помните, как громко кричали про Беларусь и Россию, которые детишек привозят на оздоровление. За это даже Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Президента России Владимира Путина. Так вот прокурор, который выдавал ордер, тоже обвиняется в сексуальных домогательствах.

Жертва домогательства - 30-летняя сотрудница того же МУС. На протяжении долгого времени прокурор МУС Карим Хан домогался ее. А когда она опубличила деликатные подробности, он начал угрожать. Стали всплывать и любопытные детали про его родного брата Имрана Хана, который уже был признан виновным в педофилии.