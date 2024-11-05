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В мире
Куба вновь погрузилась во тьму. В чем причина?
5 часов назад
электричество
Куба
Президент
Все
Лукашенко обсудил с Мезенцевым повестку дня предстоящего заседания ВГС Союзного государства
Недавно
Президент Беларуси подписал закон об изменениях госрегистрации недвижимости
3 часа назад
Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии
5 часов назад
В Академию национальной безопасности можно будет поступить на гражданские специальности
6 часов назад
Политика
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СМИД ОБСЕ: Беларусь продолжает стучаться во все возможные двери с предложениями о мире
1 час назад
Многополярный мир. В Панаме озвучена позиция Беларуси
4 часа назад
Соглашение об установлении побратимских отношений Минска и Казани подписали Кухарев и Метшин
8 часов назад
О чем заявил Хоменко на полях ассамблеи Парлатино
10 часов назад
Беларусь примет участие в СМИД ОБСЕ на Мальте
15 часов назад
Общество
Все
МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Сирию
2 часа назад
Товарооборот всего 184 млн долларов, или Как в начале 2000-х зарождались отношения Беларуси и Китая
Недавно
Депутаты приняли бюджет Беларуси на 2025 год. На что потратят средства в первую очередь?
2 часа назад
Особая клятва. Торжественная церемония принесения присяги гражданина Беларуси прошла в Витебске
2 часа назад
Экономика
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Качество, ассортимент товаров. Белорусы смогут обратиться в профсоюзные общественные приемные
12 часов назад
Путь молока от фермы до прилавка покажем 5 декабря в проекте "На контроле Президента"
14 часов назад
Новый МТК на 2 300 голов открыли Лунинецком районе
15 часов назад
Каким будет праздничный ассортимент в Беларуси и когда откроются новогодние ярмарки
23 часа назад
Какие акции и скидки ждут белорусов в преддверии новогодних праздников
24 часа назад
В мире
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Лавров: Запад обвиняет Россию во всех проблемах, которые существуют в Европе
2 часа назад
Франция лишилась правительства. Как разрешится политический кризис?
3 часа назад
Разведка Румынии обвинила Россию в успехе на выборах кандидата Джеорджеску
5 часов назад
Польша грозит закрыть оставшиеся в стране консульства России
5 часов назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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Белорусский рабочий погиб на стройке в Польше - травмы оказались слишком серьезными
6 часов назад
Минчанка пыталась выкупить у живодера свою собаку и попалась на уловку мошенников
10 часов назад
Итальянец хотел незаконно провезти в Беларусь 70 кг деликатесов
10 часов назад
В Таиланде 12-метровая статуя Будды упала на монахов - есть погибший
13 часов назад
Кругозор
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Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00