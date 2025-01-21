Кулеба заявил, что Гомель, Могилев и Пинск "исторически" украинские

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Гомель, Могилев и Пинск якобы незаконно отданы Беларуси в середине XVI века.

Презентации отставного дипломата о том, что белорусские города исторически являются украинскими.

Версия Кулебы: польский король отрезал северную часть Киевского княжества и отдал ее литовцам в качестве компенсации. Речь о Люблинской унии, которая стала отправной точкой создания Речи Посполитой.