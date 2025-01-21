Кулеба заявил, что Гомель, Могилев и Пинск "исторически" украинские

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Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Гомель, Могилев и Пинск якобы незаконно отданы Беларуси в середине XVI века.
Презентации отставного дипломата о том, что белорусские города исторически являются украинскими.
Версия Кулебы: польский король отрезал северную часть Киевского княжества и отдал ее литовцам в качестве компенсации. Речь о Люблинской унии, которая стала отправной точкой создания Речи Посполитой.
Вот только бывший украинский министр почему-то забыл историю. За 100 лет до тех событий Киевское княжество упразднили и на его месте создали Киевское воеводство, входившее в Великое княжество Литовское.