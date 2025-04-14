Кустурица о Европе: Там нет Бога, там нет веры, основных славянских постулатов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02562d6c-bfde-4c8e-a301-1e4530de6ecb/conversions/74d0ddf1-32dd-4dd2-b0e9-d2d797e53135-xl-___webp_1920.webp 1920w

Европа идет дорогой, где нет Бога и веры. Об этом в "Актуальном интервью" заявил режиссер из Сербии Эмир Кустурица.

"Европа - это экономический энтитет, это не культурный энтитет. Это союз экономических сил. Жизнь на основах экономики очень важна, но духовная, символическая часть - самая важная. Для народов, для меня, для всех", - отметил режиссер.