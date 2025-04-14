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Кустурица о Европе: Там нет Бога, там нет веры, основных славянских постулатов
Европа идет дорогой, где нет Бога и веры. Об этом в "Актуальном интервью" заявил режиссер из Сербии Эмир Кустурица.
"Европа - это экономический энтитет, это не культурный энтитет. Это союз экономических сил. Жизнь на основах экономики очень важна, но духовная, символическая часть - самая важная. Для народов, для меня, для всех", - отметил режиссер.
Он добавил, что такой союз стран хорош экономически, материалистически, но в духовном плане это плохая дорога. "Потому что там нет Бога, там нет веры, там нет основных славянских постулатов", - подчеркнул Эмир Кустурица.