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Кустурица подверг критике "Анору"
Режиссер из Сербии Эмир Кустурица заявил, что картина Шона Бейкера "Анора" является плохим фильмом, однако добавил, что Юра Борисов -талантливый человек и хороший парень, приводит слова РИА Новости.
"Фильм, который я первый раз в жизни видел, победитель Каннского фестиваля, в котором Юра Борисов играет. Такая огромная роль талантливого человека в фильме, который не значит ничего", - заявил режиссер на пресс-конференции в Москве.
Кустурица назвал "Анору" плохим фильмом, без морали. Для самого режиссера, по его словам, самое важное в кино - социально-релевантная тема. Он также пригласил Борисова сниматься в свой новый фильм "Как я не снял "Преступление и наказание".
"Пригласил Юрия Борисова, потому что я думаю, это категория актера, который у него не надо ни с чем работать, когда он перед камерой. Такая природная конституция, эмиссия, эманация, все без тяжелой работы. Я думаю, он хороший парень", - пояснил режиссер, отвечая на вопрос, почему он пригласил Борисова в свой фильм.
В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора" на ряд мировых премий, в числе которых "Оскар" и BAFTA.