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Кыргызстан предложил учредить Школьную лигу стран СНГ
В Содружестве предлагается учредить Школьную лигу стран СНГ. Рабочее совещание по данному вопросу состоялось 18 февраля в онлайн-режиме. Об этом сообщает БЕЛТА.
В совещании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
Инициатива об организации Школьной лиги принадлежит кыргызской стороне, которая предложила в качестве примера лигу Кыргызской Республики для национального этапа отбора команд, а также представила концепцию проведения спортивных соревнований среди стран Содружества.
Участники рабочего совещания выразили заинтересованность в проведении на системной основе соревнований среди школьников, включающих многоуровневую систему отбора лучших команд и возможность их участия в международном финальном этапе.
Представители стран Содружества признали перспективной для дальнейшей проработки идею о Школьной лиге и предложили Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики разработать и направить в Исполнительный комитет СНГ проект положения о Школьной лиге стран СНГ.
Предполагается, что проведение подобных соревнований будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации командных видов спорта, привлечению учащихся общеобразовательных школ к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганде физической культуры и спорта как важнейшего средства гармоничного развития личности, проведению целенаправленной работы по отбору перспективных спортсменов в составы спортивных клубов и сборных команд. Также Школьная лига будет иметь положительное влияние на организацию досуга учащихся, улучшение физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных школ.