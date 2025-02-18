Кыргызстан предложил учредить Школьную лигу стран СНГ

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В Содружестве предлагается учредить Школьную лигу стран СНГ. Рабочее совещание по данному вопросу состоялось 18 февраля в онлайн-режиме. Об этом сообщает БЕЛТА.

В совещании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Инициатива об организации Школьной лиги принадлежит кыргызской стороне, которая предложила в качестве примера лигу Кыргызской Республики для национального этапа отбора команд, а также представила концепцию проведения спортивных соревнований среди стран Содружества.

Участники рабочего совещания выразили заинтересованность в проведении на системной основе соревнований среди школьников, включающих многоуровневую систему отбора лучших команд и возможность их участия в международном финальном этапе.

Представители стран Содружества признали перспективной для дальнейшей проработки идею о Школьной лиге и предложили Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики разработать и направить в Исполнительный комитет СНГ проект положения о Школьной лиге стран СНГ.