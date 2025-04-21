La Repubblica: причиной смерти Папы Франциска мог стать инсульт

Причиной смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг. Об этом пишет газета La Repubblica.

По ее информации, смерть понтифика не была связана с проблемами с дыханием. Франциск ранее находился в больнице с 14 февраля по 23 марта из-за воспаления легких. "Папа ушел спокойно", - приводит издание слова врачей.

Ранее источник сообщил ТАСС, что состояние понтифика значительно ухудшилось минувшей ночью, с 6 утра стало ясно, что он был на грани смерти. Источник уточнил, что такое резкое ухудшение состояния стало неожиданным.

После госпитализации из-за воспаления легких Франциск значительно ослаб. Это было видно во время его редких появлений. Он не участвовал в публичных мероприятиях и принимал очень немногих людей. Исключение было сделано для королевской четы Великобритании в начале апреля, а также для вице-президента США Джей Ди Вэнса, который поздравил Франциска с Пасхой в ходе короткой частной встречи накануне.