Латвия хочет стать производителем оружия и боеприпасов

Как латвийские власти будут воплощать эти планы, пока не ясно. В бюджете нет денег даже на "социалку". В стране настоящий кризис в системе здравоохранения. Пациенты вынуждены записываться на прием на 2027 год. И это на фоне того, что только на оружие и боеприпасы для Украины в 2024 году Латвия потратила 110 млн евро.