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Латвия хочет стать производителем оружия и боеприпасов

Латвия хочет стать производителем оружия и боеприпасов. Это следует из оборонной стратегии республики до 2036 года.

На заводах страны собираются выпускать экипировку, оружие, дроны, системы управления огнем, воздушный и морской транспорт, материалы для камуфляжа.

Как латвийские власти будут воплощать эти планы, пока не ясно. В бюджете нет денег даже на "социалку". В стране настоящий кризис в системе здравоохранения. Пациенты вынуждены записываться на прием на 2027 год. И это на фоне того, что только на оружие и боеприпасы для Украины в 2024 году Латвия потратила 110 млн евро.

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