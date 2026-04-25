Латвия обогнала соседей по объему госдолга и дефициту бюджета
Автор:Редакция news.by
Латвия в лидерах по долгам среди стран Балтии. Согласно свежим данным Eurostat, республика обошла своих соседей по уровню дефицита бюджета.
Например, разрыв с Литвой и Эстонией стал особенно заметен за последние 5 лет. Объем госдолга у Латвии (по отношению к ВВП - 46,9 %), у Литвы - почти 40, у Эстонии - 24 %. При этом дефицит бюджета в Латвии достиг уже 2,5 % ВВП (это свыше миллиарда евро).
Для сравнения, прогноз на 2026 год куда более тревожный. Ожидается рост дефицита до 3,3 %. Главной причиной называют резкое увеличение расходов на оборону.