Латвия отказалась от планов строительства АЭС

Атомная энергетика для Латвии откладывается. Согласно документу "Стратегия энергетики до 2050 года", строительство собственной АЭС пока для страны неприемлемо.

Создание инфраструктуры требует значительных вложений и длительного строительства, а это экономически невыгодно. Также возникают вопросы о безопасной утилизации радиоактивных отходов и потенциальном риске аварий.



Необходимым сырьем для выработки атомной энергии является уран, его в Латвии почти нет, пришлось бы импортировать, а это еще больше ослабляет энергетическую независимость страны.