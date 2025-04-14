3.64 BYN
3.11 BYN
3.54 BYN
Латвия отказалась от планов строительства АЭС
Атомная энергетика для Латвии откладывается. Согласно документу "Стратегия энергетики до 2050 года", строительство собственной АЭС пока для страны неприемлемо.
Создание инфраструктуры требует значительных вложений и длительного строительства, а это экономически невыгодно. Также возникают вопросы о безопасной утилизации радиоактивных отходов и потенциальном риске аварий.
Необходимым сырьем для выработки атомной энергии является уран, его в Латвии почти нет, пришлось бы импортировать, а это еще больше ослабляет энергетическую независимость страны.