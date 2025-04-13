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Латвия продолжает быть центром распространения наркотиков в Прибалтике
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В ходе обысков в Риге было обнаружено и изъято более 670 кг особо опасных наркотических веществ, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление управления налоговой и таможенной полиции.
Бьют тревогу и эстонские эксперты. Они утверждают, что за последние годы многократно увеличилось количество смертей, связанных с употреблением наркотиков. Уточняется, что большая часть наркотиков в Эстонию завозится именно из соседней Латвии.