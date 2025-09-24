Латвия разворачивает белорусские автобусы

Пока еще польская граница остается на замке, белорусские туроператоры ищут обходные пути. Все больше автобусов в Польшу следуют через Латвию, и на границе "Григоровщина" - "Патерниеки" собираются большие очереди. Но и здесь не обходится без проблем.