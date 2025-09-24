3.64 BYN
Латвия разворачивает белорусские автобусы
Автор:Редакция news.by
Пока еще польская граница остается на замке, белорусские туроператоры ищут обходные пути. Все больше автобусов в Польшу следуют через Латвию, и на границе "Григоровщина" - "Патерниеки" собираются большие очереди. Но и здесь не обходится без проблем.
Латвия разворачивает туристический транспорт из Беларуси из-за "большого объема бензина в баках". Правда, некоторым, все же позволяют излишки слить.
Латвия ввела ограничения с 1 января 2025 года: в баке грузовиков и автобусов, въезжающих в прибалтийскую республику, не должно быть более 200 л топлива. При превышении въезд запрещен.