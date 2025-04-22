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Латвия создает полосу безопасности на границах с Беларусью и Россией
Власти Латвии объявили, что намерены обратить в собственность государства 30-километровую полосу земли вдоль границ с Россией и Беларусью. Такая мера, как утверждается, имеет целью обеспечение безопасности и ликвидацию угроз со стороны стран-соседок. На самом деле смысл этой меры понятен.
Латвия на днях вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин. 30-километровую полосу, скорее всего, предполагается засеять взрывными устройствами, что сделает ее абсолютно непригодной для жизни.
Таким образом, и без того небольшая Латвия лишится сотен километров территории, которая станет навсегда непригодной для использования в мирных целях.