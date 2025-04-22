Власти Латвии объявили, что намерены обратить в собственность государства 30-километровую полосу земли вдоль границ с Россией и Беларусью. Такая мера, как утверждается, имеет целью обеспечение безопасности и ликвидацию угроз со стороны стран-соседок. На самом деле смысл этой меры понятен.



Латвия на днях вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин. 30-километровую полосу, скорее всего, предполагается засеять взрывными устройствами, что сделает ее абсолютно непригодной для жизни.