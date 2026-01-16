Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Латвия увеличит армию вдвое к 2028 году

Латвия планирует удвоить свою армию. Как сообщили в Министерстве обороны страны, к 2028 году численность вооруженных сил должна достичь 61 тысячи человек.

В мирное время будет развернута 31 тысяча военнослужащих, однако к ним по необходимости будут готовы присоединиться еще 30 тысяч резервистов. Этот шаг вписывается в общую стратегию милитаризации Прибалтики.

Однако пока не ясно, где Рига изыщет средства: из налогов своих граждан или новых европейских кредитов.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

армияЛатвия