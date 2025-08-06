Латвия закупит почти 5 тыс. заборных кольев для укрепления границы с Россией

Тысячи противотанковых ежей и "зубов дракона" и почти 5 тыс. заборных кольев для сооружения барьеров - латвийские СМИ сообщают о государственном тендере на приобретение специальных заграждений для укрепления границы.

На военное усиление своих рубежей Латвия потратит в 2025 году 45 млн евро. Всего, по данным Минобороны Латвии, в течение 5 лет на эти цели направят в общей сложности 303 млн евро.

А вот населению страны придется больше тратить на еду - из-за неурожая ожидается рост цен на продукты. Как заявил министр земледелия балтийской республики, ситуация в сельском хозяйстве настолько катастрофическая, что многие фермеры не смогут собрать урожай, или же соберут, но очень низкого качества, которое подойдет только для кормления скота. Поэтому вырастут цены практически на все продукты местного производства.