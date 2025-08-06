Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве

Правительство Латвии объявило в стране чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Она будет действовать до 4 ноября 2025 года, чтобы помочь хозяйствам справиться с последствиями ливней, заморозков и затоплений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Министерство земледелия Латвии объясняет, что у фермеров есть как долгосрочные финансовые обязательства, так и заключенные договорные отношения с партнерами и покупателями, в том числе по поставке произведенной продукции. Однако в настоящее время из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве, вызванной длительными дождями и наводнениями, существуют серьезные опасения по поводу способности фермеров выполнять принятые обязательства. Особенно договорные обязательства, невыполнение которых может повлечь за собой юридические и финансовые риски.

В ведомстве отмечают, что этот вопрос особенно актуален для зерноводческих кооперативов, которые обеспечивают реализацию продукции в основном на экспорт. Зерновые культуры являются одним из важнейших сегментов экспорта сельскохозяйственной продукции Латвии, и неспособность выполнить договоры поставки может существенно повлиять как на репутацию отрасли на международных рынках, так и на общую экспортную способность Латвии.

Как сообщается, с мая 2025 года из-за продолжительных неблагоприятных погодных условий в различных регионах страны оказались затоплены посевы и посадки, что полностью уничтожило часть урожая, а также затруднило доступ сельхозтехники к полям. Отмечается, что чрезмерная влага вызвала также гниение зерновых, бобовых, картофеля и других культур. На некоторых полях урожая вовсе не будет, так как посевная даже не началась и поля по-прежнему остаются необработанными.

Серьезные убытки садоводам в этом году нанесли весенние заморозки, которые повредили цветущие в тот момент фруктовые деревья и кустарники. Дополнительные потери вызвали продолжительные летние дожди и наводнения.

Неблагоприятные погодные условия затронули и животноводство, места хранения кормов оказались затоплены. По этой причине в нынешнем году объемы кормов могут значительно снизиться, что приведет к росту затрат на зимнее кормление.

Как отмечается, это уже третий год подряд, когда сельское хозяйство Латвии страдает от неблагоприятных погодных условий. Министерство подчеркивает, что ситуация создает значительные убытки и угрожает жизнеспособности многих хозяйств. Дополнительное давление оказывают высокие цены на средства защиты растений, минеральные удобрения и прочее.

По данным СМИ, фермеры подали в Службу поддержки села сведения о затронутых дождями и заморозками или незасеянных участках общей площадью 51 498 га, что, по предварительным подсчетам, принесет убытки в 63,8 млн евро. Уточняется, что больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха, а также многолетние травы. Убытки по этим культурам оцениваются примерно в 43,6 млн евро. От весенних заморозков пострадали 2107 га садов, убытки составляют около 20,2 млн евро.