Латвия закупит противотанковые ракетные комплексы Spike на 81 млн евро

Министерство обороны Латвии подписало контракт с немецкой компанией на поставку противотанковых ракетных комплексов Spike на сумму 81 миллион евро. В рамках сделки в республику поступят не только сами комплексы, но и боеприпасы, а также сопутствующее оборудование.

Берлин, похоже, использует политическую напряженность в Европе для расширения рынков сбыта своей военной продукции. При этом речь идет не только об экономических интересах, но и о возрождении геополитических амбиций Германии в регионе: Впервые с 45-го года в Литве размещается немецкая военная бригада, там же полным ходом идет и строительство военного завода Rheinmetall.