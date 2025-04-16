Латвийские силовики избили и выдворили двоих беженцев

Латвийские силовики волной ударов встретили очередных беженцев, а после силой выдворили в Беларусь. Избитых иностранцев (их было двое) в Верхнедвинском районе рядом с границей накануне нашел местный житель, сообщили в СК. Через переводчика мужчины рассказали, что через Латвию хотели попасть в Европу. Но по пути им встретились латвийские военнослужащие, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили ногами и дубинками. На белорусской стороне пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего в рамках проверки.