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Латвийские силовики избили и выдворили двоих беженцев

Латвийские силовики волной ударов встретили очередных беженцев, а после силой выдворили в Беларусь. Избитых иностранцев  (их было двое)  в Верхнедвинском районе рядом с границей накануне нашел местный житель, сообщили в СК.  Через переводчика мужчины рассказали, что через Латвию хотели попасть в Европу. Но по пути им встретились латвийские военнослужащие, которые разбили их мобильные телефоны, а после жестоко избили ногами и дубинками. На белорусской стороне пострадавшим оказали необходимую медпомощь. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего в рамках проверки.

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