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Латвийским депутатам и работникам парламента запретили выезжать в Беларусь и Россию
Латвия возводит новый "железный занавес": парламентариям запретили выезд в Беларусь и Россию. Решение, прошедшее второе чтение, стало логичным продолжением прежних ограничений.
Под замком уже оказались полицейские, прокуроры, хранители гостайн и даже работники "критической инфраструктуры".
Рига, оправдываясь, рисует апокалиптический сюжет: дескать, Минск и Москва превратили границы в "вербовочные центры", где каждый латвиец - потенциальная мишень. Однако за этим фасадом кроется иной страх, что граждане, увидев жизнь соседей без пропагандистских фильтров, начнут задаваться неудобными вопросами. Сравнение, например, цен на энергоносители, уровня социальной поддержки или хотя бы дорог красноречивее любых опросов и пропаганды.