Рига, оправдываясь, рисует апокалиптический сюжет: дескать, Минск и Москва превратили границы в "вербовочные центры", где каждый латвиец - потенциальная мишень. Однако за этим фасадом кроется иной страх, что граждане, увидев жизнь соседей без пропагандистских фильтров, начнут задаваться неудобными вопросами. Сравнение, например, цен на энергоносители, уровня социальной поддержки или хотя бы дорог красноречивее любых опросов и пропаганды.