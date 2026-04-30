Голос разума из Латвии, естественно, не из высоких кабинетов: блогер высказался о местных политиках, которые вот уже 35 лет крутят заезженную пластинку о том, что во всех бедах Вильнюса виноваты Россия и Беларусь.

"Живу в этой стране 45 лет, вырастил детей, построил дом, посадил деревьев на целую рощу. И вот без конца: Россия и Беларусь, Россия, Беларусь. Да у вас было три крутых порта: Лиепая, Вентспилс, Рига - загубили. Самая лучшая электронная промышленность Союза - загубили. В Даугавпилсе все заводы развалились, но при этом делают виноватыми Россию и Беларусь. И это не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Страна, почти полвека самостоятельная, а все - Россия, Беларусь, Россия", - рассказала латвийский блогер.