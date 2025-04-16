Латвийский сейм утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект поддержали 68 из 100 депутатов. Еще 14 высказались против, остальные воздержались от голосования.

Министерства обороны прибалтийской тройки заявили о намерении отказаться от участия в Оттавской конвенции 18 марта. Немирный шаг объяснили обострением ситуации безопасности в европейском регионе и якобы военной угрозой со стороны России и Беларуси. Намерение выйти из конвенции, запрещающей данные вооружения, высказала и Варшава. Там вообще задумали усеять границу с Беларусью противопехотными минами, а также развернуть их собственное производство.