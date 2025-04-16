Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвийский сейм утвердил выход страны из Конвенции о запрете противопехотных мин

Латвийский сейм  утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект поддержали 68 из 100 депутатов. Еще 14 высказались против, остальные воздержались от голосования.

Министерства обороны прибалтийской тройки  заявили о намерении отказаться от участия в Оттавской конвенции 18 марта.  Немирный шаг  объяснили обострением  ситуации безопасности в европейском  регионе и якобы военной угрозой со стороны России и Беларуси.  Намерение  выйти из конвенции, запрещающей данные вооружения,   высказала и Варшава. Там вообще задумали усеять границу с Беларусью противопехотными минами,  а также развернуть  их  собственное производство.

Латвия