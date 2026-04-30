Латвийскую армию ждет масштабная трансформация
Автор:Редакция news.by
В латвийской армии планируются масштабные реформы - об этом заявил командующий Вооруженными силами страны.
В основу этих изменений будет положен украинский опыт в конфликте с Россией. По его словам, речь идет не только об инновациях, которые уже внедряются: меняются и программы обучения, пересмотрены концепции беспилотных и автономных систем, а также радиоэлектронной борьбы.
Военный отметил, что в настоящий момент перед руководством Вооруженных сил Латвии стоят две ключевые задачи. Первая - сделать выводы о том, как изменилась современная военная деятельность в ходе конфликта в Украине. Вторая - понять, как использовать эти выводы в трансформации латвийской армии.