Правители Литвы, Латвии и Эстонии в очередной раз обманули людей. Обещали, что подключение к энергосистеме ЕС обойдется в "плюс 1-2 евро" к счетам за электричество, но цены взлетели в 3-4 раза.

Плюс за три десятилетия "свободы" и "независимости" Прибалтика существенно потеряла в численности населения. Эксперты в области демографии говорят, что к 2150 году этих гордых народов (коренных) может и вовсе не остаться. Люди просто уезжают.

Чиновники Латвии своеобразно решили бороться с выездом на Восток своих граждан. Они, конечно, это называют борьбой за демократию и права человека, но на рассмотрении находятся предложения запретить турфирмам работать на белорусском направлении. А в СМИ и блогосфере развернули идеологическую борьбу. Причина тому - латыши с удовольствием пользуются безвизом.

Костью в горле застрял белорусский безвиз у властей Латвии. Как объяснить людям, что за 30 лет строительства так называемой "независимости" борьбы против всего "советского", дивидендами для жителей стали высокие цены на продукты, инфляция, неподъемные суммы в жировках и полная разруха. Заброшенные заводы, станки, которые было проще и приятнее распилить на металл, чем дать толчок своей промышленности.

Почему вымирают приграничные поселки, причем пустуют подъездами многоквартирные дома? Центральная улица Риги. Магистраль столицы безлюдна. Витрины опустели. Недвижимость здесь сдается или продается. Но все чаще безрезультатно. Малый бизнес выживает с трудом, не может платить за аренду и коммунальные услуги. Без туристов нет прибыли, без прибыли нет бизнеса. Такова реальность обыденность и будни Латвии. А на выходные латвийцы покупают туры в Беларусь, которая тоже вышла из состава СССР. И оказывается, жизнь могла быть другой - не борись, а приумножай все то, что досталось от советского прошлого.

Сотнями едут туристы из Латвии в санатории, за сырками, за белорусским трикотажем. Везут турфирмы автобусами. И в Латвии наконец-то придумали, как сократить поток туристов в соседнюю Беларусь. Начали с организаторов туров. Пока это только идея, но фракция премьерской партии "Новое единство" подала поправки к закону о туризме, которые предполагают введение запрета для туроператоров предлагать и оказывать их услуги на территории Беларуси. Чего ради? Парадокс, но "демократично" перекрывая кислород, чиновники хотят снизить риск возможных нарушений прав человека в отношении собственных граждан.

О том, что путешествия латышей в Беларусь - это практически угроза национальной безопасности, заявил и министр обороны. Жителям Латвии следует прислушаться к призывам и прекратить поездки, а с людьми, которые все же решают отправиться в Беларусь, продолжать разъяснительную работу.

Андрис Спрудс, министр обороны Латвии:

"С агрессором следует поддерживать минимальные контакты как на индивидуальном, так и на государственном уровне. Да, связи полностью не разорваны, но риски нужно осознавать, о них следует говорить, и людям стоит прислушаться к призывам не ездить ни в Россию, ни в Беларусь".

Власти прибалтийских стран бьются в истерике, не хотят, чтобы их граждане приезжали в Беларусь. Безвиз за время своего существования показывает большую заинтересованность граждан стран-соседок.

С 1 января 2025 года (чуть больше чем за месяц) белорусским безвизом воспользовались более 18,5 тыс. человек из 38 стран. Большинство путешественников приехало из стран - соседей Беларуси - Литвы, Латвии и Польши. Всего же за время действия программы более миллиона жителей Европы. Большинство из Литвы, на втором месте идет как раз Латвия - 330 тыс., и за ней Польша - 100 тыс. человек.

И, кстати, о продлении "безвиза" просили сами прибалты. А вот "против" развернули борьбу чиновники Прибалтики. В последнее время активизировалась информационная атака на самих латышей прямо на границе - "небезопасно", "вас завербуют, посадят". Впрочем, весьма безрезультативно идет промывание мозгов. Одно дело слышать, другое видеть, причем собственными глазами.

Служба государственной безопасности Латвии провела целый комплекс мероприятий. Пообщались с белорусскими диаспорами в стране и довели информацию, мол, незачем ездить на родную землю. А бизнесу доходчиво попытались донести, чтобы не смели работать с белорусами. Иначе 8 лет лишения свободы. Не сметь и с артистами, работниками культуры, которые выступают в Беларуси и России. Вероятно, это тоже меры борьбы за права своих граждан.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сейчас Европа и в том числе Латвия стагнируют, они не могут видеть перспективы развития. Они бросают огромные средства на милитаризацию своих стран. В том числе и Латвия. Там ВВП в 2024 году вырос незначительно. Рост в 2-2,5 раза ниже, нежели в Беларуси. Мы находимся под жесточайшими, несправедливыми и незаконными санкциями, но тем не менее ВВП вырос на 4 %, вырос и экспорт товаров и услуг Беларуси. Мы показываем всему миру, что даже в этих условиях мы работаем, мы созидаем, развиваем свою страну. И этого опасаются латвийские власти, что правда о Беларуси придет в их страну".

И вот вам пограничные контрасты - пока Беларусь уже который год продлевает программу беспрепятственного въезда, в одностороннем порядке. Латвия в свою страну ограничивает въезд белорусам. Ранее сообщалось о подготовке МИД Латвии новых ограничений на прием визовых заявок, на погранпереходах - усиленные проверки от СГБ. В визах, кстати, отказывают тоже чаще именно белорусам. Удельный вес наших граждан в отклоненных визовых заявках составляет 72 %.