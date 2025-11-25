3.70 BYN
Лауринас Кащюнас назвал издевательством над Литвой пограничный кризис
В Вильнюсе продолжают бушевать страсти, вызванные пограничным кризисом. Лидер парламентских консерваторов Лауринас Кащюнас заявил, что происходящее - это издевательство над Литвой.
Он настойчиво поинтересовался у правительства: был план А, который не сработал, но есть ли теперь план Б? Кащюнас считает, что без посредничества Вашингтона проблему не решить. Он предлагает попросить американцев сделать вопрос о границе темой переговоров между США и Беларусью.
Премьер Инга Ругинене заявила, что граница может быть опять закрыта и этот вопрос рассмотрят вскоре на заседании комиссии по нацбезопасности, а министр внутренних дел 25 ноября объявил, что в закрытии границы он необходимости не видит.
Наконец глава таможенной службы Литвы выступил с довольно красноречивым утверждением. По его данным, более половины от общего объема табачной контрабанды попадает в страну из Латвии. Вероятно, чиновник хотел предложить закрыть латвийскую границу либо, наоборот, дал понять, что белорусские пропускные пункты литовскому правительству следует оставить в покое.