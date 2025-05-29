Лавина уничтожила швейцарскую деревню

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В швейцарских Альпах произошло масштабное обрушение ледника. Он спровоцировал мощную лавину из льда, грязи и камней, обрушившихся на деревню Блаттен, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на The Guardian.

Последствия катастрофы запечатлели кадры аэросъемки, транслируемые швейцарским телеканалом SRF. На них зафиксировали обширную равнину с грязью и почвой, полностью покрывающую часть деревни, а также протекающую через нее реку и лесистые склоны.

Скриншот SRF news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31901fbc-57f1-4975-94df-1fe9289e0b49/conversions/7a3aa1d1-02eb-4703-b115-685357c0810a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31901fbc-57f1-4975-94df-1fe9289e0b49/conversions/7a3aa1d1-02eb-4703-b115-685357c0810a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31901fbc-57f1-4975-94df-1fe9289e0b49/conversions/7a3aa1d1-02eb-4703-b115-685357c0810a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31901fbc-57f1-4975-94df-1fe9289e0b49/conversions/7a3aa1d1-02eb-4703-b115-685357c0810a-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот SRF

Как заявил глава региональной службы безопасности Стефан Ганцер, порядка 90 % территории Блаттена оказалось либо под завалами, либо разрушено. Не исключено, что ситуация продолжит ухудшаться.

Согласно сведениям представителя местных властей Маттиаса Эбене, на данный момент один человек числится пропавшим. Известно, что незадолго до происшествия геологи предупреждали жителей о возможном сходе лавины, благодаря чему 19 мая из зоны бедствия эвакуировали около 300 человек.