Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

Над созданием архитектуры единой и неделимой безопасности в Евразии Москва работает вместе со странами континента. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, особо отметив и роль Беларуси.

"Особое значение придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе наши договоры о гарантиях безопасности с Беларусью и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Иран. Продолжаем развивать разноплановые отношения с государствами мирового большинства - Китаем, Индией, партнерами по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС".

Лавров также подчеркнул, что НАТО, Европейский союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отживают свой век. По его словам, Североатлантический альянс так и не выполнил данные еще Советскому Союзу обещания не расширяться на восток, Евросоюз разрушил сложившуюся инфраструктуру сотрудничества с Россией, а ОБСЕ фактически подчинилась односторонней линии Запада и отказалась от базового принципа консенсуса между всеми государствами-участниками.