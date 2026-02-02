Лавров назвал размещение в Украине западных военных объектов неприемлемым

Размещение в Украине западных военных объектов неприемлемо для Москвы - такую информацию разместил на сайте российского МИД глава ведомства.

Сергей Лавров отметил: Кремль пересмотрел свою переговорную позицию после перехода Киева "к политике государственного терроризма" и нападения на резиденцию президента. Министр также рассказал, что перед переговорами в Абу-Даби в конце января состоялись контакты России и Украины по линии военных ведомств.

Второй раунд консультаций запланирован на 4 и 5 февраля с участием спецпосланника президента США Уиткоффа. Как сообщили в Кремле, встречу ранее перенесли из-за дополнительной стыковки графиков трех сторон и отметили, что Россия сохраняет открытость к переговорам.