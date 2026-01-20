Лавров подвел итоги международной политики на пресс-конференции в Москве

20 января в Москве прозвучал широкий спектр тем: милитаризация НАТО, провокации в адрес Союзного государства, взрывоопасная ситуация в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Состоялась итоговая пресс-конференция главы МИД России. По традиции Сергей Лавров отметил болевые точки мировой дипломатии и позицию России по ряду непростых вопросов.

Традиционно в январе пресс-конференция главы российского МИД подводит итоги международной политики ушедшего года. Но в этот раз, выступая перед журналистами, Сергей Лавров отметил, что по информационным поводам первые 20 дней 2026 года уже успели побить все рекорды. Это касается военного вторжения США в Венесуэлу и захвата президента Николаса Мадуро, попытки дестабилизировать обстановку в Иране и ситуации с Гренландией.

Не сидится спокойно и европейским соседям. Идет беспрецедентная милитаризация стран НАТО. Фридрих Мерц, видимо, забыв, чем закончилась Вторая мировая, открыто заявляет, что германская армия должна стать самой сильной в мире. Но впереди планеты всей по агрессивным заявлениям идут страны Балтии. Прибалтийские политики открыто заявляют о том, что надо создавать укрепрайоны возле Сувалкского коридора и таким образом устроить "блокаду" Калининграда. По словам Сергея Лаврова, это открытая угроза и провокация, которая направлена в сторону России и Беларуси как Союзного государства.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Делая подобного рода заявления, достигается противоположный результат. Просто возникают естественные ощущения в России и в Беларуси о том, что они что-то затевают, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса. Из этой же серии угрозы в отношении Калининградской области. Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, об этом не раз говорили: все должны знать, что это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации".

Также глава МИД России отметил, что сегодня Европейский союз "по полной программе" пытается вредить Евразийскому экономическому союзу. Тем не менее, есть уверенность, что на предстоящей Минской конференции по евразийской безопасности количество представителей стран Европы будет увеличено.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Наша инициатива вместе с белорусскими друзьями о евразийской безопасности и о большом евразийском партнерстве, она предполагает участие всех стран континента, так что двери открыты и для членов Евросоюза. И упомяну, что в ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности (их уже было три) участвуют регулярно министр иностранных дел Венгрии, представители Словакии. И не сомневаюсь, в этом году на такой же очередной евразийской конференции в Минске представительство европейских стран увеличится".

Общаясь с журналистами, Сергей Лавров отметил, что сегодня все правила на мировой арене перечеркнуты. В современном мире идет игра "кто сильнее, тот и прав", и последствия такой игры ощущают не только государства Глобального Юга и Глобального Востока, а кризис политический и экономический сегодня наблюдается и внутри западного общества.