Лавров прокомментировал атаку украинских БПЛА: Объекты и время ответного удара уже определены

Путин и Трамп снова пообщались по телефону. Новый телефонный разговор Трамп анонсировал сегодня ночью. Как сообщили в Белом доме, он прошел положительно.

Вот только ситуация, несмотря на все усилия, меняется молниеносно, и не в пользу мира. Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента России в Новгородской области беспилотниками. Удар носил массированный характер - сбит 91 дрон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ночной удар Киева терактом и провокацией. Он отметил, что, исходя из действий украинской стороны, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена. Однако выходить из процесса по завершению конфликта Россия не намерена.