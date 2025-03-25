Лавров рассказал, что обсуждали на переговорах в Эр-Рияде

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Делегации России и США обсуждали на переговорах в Эр-Рияде вопросы безопасного судоходства на Черном море, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

"Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море", - сказал дипломат.

Министр отметил, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Он подчеркнул, что Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от игр Запада.

Российская делегация на встрече в Эр-Рияде попросила Вашингтон, чтобы в новой Черноморской инициативе не было двусмысленностей, добавил Лавров.

24 марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.