3.66 BYN
3.13 BYN
3.40 BYN
Лавров рассказал, что обсуждали на переговорах в Эр-Рияде
Делегации России и США обсуждали на переговорах в Эр-Рияде вопросы безопасного судоходства на Черном море, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
"Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море", - сказал дипломат.
Министр отметил, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Он подчеркнул, что Россия беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от игр Запада.
Российская делегация на встрече в Эр-Рияде попросила Вашингтон, чтобы в новой Черноморской инициативе не было двусмысленностей, добавил Лавров.
24 марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
После встречи Карасин рассказал, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия - такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.