Лавров: Война в Иране может стимулировать движение создания ядерного оружия в арабских странах

Вашингтон пытался лишить Иран права на обогащение урана в мирных целях, прикрываясь опасениями о создании ядерного оружия. Однако теперь может сработать обратный эффект.

"Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и в арабских странах, которые соседствуют с Ираном. Сейчас растет риск проблемы ядерного распространения и его выхода из-под контроля".