Лавров: Война в Иране может стимулировать движение создания ядерного оружия в арабских странах
Автор:Редакция news.by
Вашингтон пытался лишить Иран права на обогащение урана в мирных целях, прикрываясь опасениями о создании ядерного оружия. Однако теперь может сработать обратный эффект.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и в арабских странах, которые соседствуют с Ираном. Сейчас растет риск проблемы ядерного распространения и его выхода из-под контроля".
Как отметил Лавров, главной причиной начала нападения на Иран стала убежденность в создании Тегераном ядерного оружия, хотя ранее США заявляли, что все компоненты и работы по созданию бомбы были ликвидированы.
Фото: РИА Новости