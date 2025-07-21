На украинских кладбищах, что предназначены для захоронения своих военных, закончились свободные места. Такая информация попала в распоряжение французского издания Le Monde. Власти вынуждены спешно возводить новые военные кладбища.



Первый участок, рассчитанный на 10 тысяч могил, планируют использовать уже летом. А вся локация может вместить от 130 до 160 тысяч могил. При этом число погибших украинских солдат остается тайной. Ранее Le Monde отмечало, что Зеленский намеренно занижает данные о потерях.