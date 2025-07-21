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Le Monde: Зеленский скрывает реальные цифры погибших солдат ВСУ
Автор:Редакция news.by
На украинских кладбищах, что предназначены для захоронения своих военных, закончились свободные места. Такая информация попала в распоряжение французского издания Le Monde. Власти вынуждены спешно возводить новые военные кладбища.
Первый участок, рассчитанный на 10 тысяч могил, планируют использовать уже летом. А вся локация может вместить от 130 до 160 тысяч могил. При этом число погибших украинских солдат остается тайной. Ранее Le Monde отмечало, что Зеленский намеренно занижает данные о потерях.