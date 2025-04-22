Ледник в Норвегии может исчезнуть через 8 лет - ученые предлагают решение по спасению

На самой высокой точке Скандинавских гор, горе Галлхепигген, может быть реализован проект по сохранению тающего ледника с применением искусственного снега, пишет Казинформ со ссылкой на Норвежскую вещательную корпорацию NRK. Об этом сообщает БЕЛТА.

С инициативой выступил менеджер летнего горнолыжного центра Галлхепигген Пер Арне Воле. По его словам, ежегодное добавление около 700 тыс. кубометров искусственного снега позволит стабилизировать состояние ледника. Для наглядности он отметил, что такое количество снега образует сугроб размером 100 на 100 м и высотой 70 м.

"Только за время моей работы уровень ледника в этой части опустился на 17 м. Если не принять меры, то через восемь лет ледник может полностью исчезнут, - подчеркнул он.

Согласно подсчетам, ежегодно ледник теряет до миллиона кубометров снега.