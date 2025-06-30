Лесные пожары атакуют Южную Европу и Турцию

В странах Южной Европы и Турции с наступлением лета начался период лесных пожаров. В Измире огонь охватил прибрежные лесные массивы.

Стихийное бедствие вынудило закрыть местный аэропорт. Власти перебросили в регион более 1 тыс. пожарных, а также самолеты и вертолеты для борьбы с огнем.

В условиях жаркой и сухой погоды очень ветрено - вихри развивают скорость до 120 км/ч, что серьезно осложняет работу пожарных.