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Лесные пожары атакуют Южную Европу и Турцию
Автор:Редакция news.by
В странах Южной Европы и Турции с наступлением лета начался период лесных пожаров. В Измире огонь охватил прибрежные лесные массивы.
Стихийное бедствие вынудило закрыть местный аэропорт. Власти перебросили в регион более 1 тыс. пожарных, а также самолеты и вертолеты для борьбы с огнем.
В условиях жаркой и сухой погоды очень ветрено - вихри развивают скорость до 120 км/ч, что серьезно осложняет работу пожарных.
40-градусная жара установилась и в Греции, где также бушуют лесные пожары. В окрестностях Афин сгорели десятки домов, объявлена эвакуация населения из ряда населенных пунктов. Власти мобилизуют пожарных - перебросили 300 огнеборцев из других регионов страны.