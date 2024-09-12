Лесные пожары охватили Португалию: есть погибшие и пострадавшие

Сильнейшие лесные пожары бушуют в Португалии. Погибли не менее 7 человек, около 40 - получили сильнейшие ожоги.

Огонь охватил уже 62 тысячи гектаров, уничтожил десятки домов и привел к закрытию дорог и автомагистралей.

Правительство объявило чрезвычайное положение во всех пострадавших муниципалитетах. На борьбу с огненной стихией брошено более 3 тысяч сотрудников экстренных служб и 24 самолета.

Самая тяжелая ситуация - в районах Авейру, Коимбра и Визеу.