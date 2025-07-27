Лесные пожары подступают к популярным курортам на юге Турции

Сразу в четырех провинциях Турции бушуют лесные пожары. Число жертв составляет по меньшей мере 10 человек. Погибли 5 лесников и 5 спасателей. Еще 14 пострадавших в больницах. В южных регионах страны стоит 50-градусная жара.





Распространению огня способствует сильный ветер. Пламя бушует в провинциях Анталья, Мугла, Мерсин и Хатай. Под угрозой курортные и густонаселенные районы. В Бурсе из-за пожаров пришлось эвакуировать почти 2 тыс. человек. Стихия поглотила почти пять сотен домов.