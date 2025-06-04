Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Республики Корея

Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb99b281-275f-4278-a227-52093a37a91c/conversions/7c6b481d-315a-4e07-8391-58e9bda7da73-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb99b281-275f-4278-a227-52093a37a91c/conversions/7c6b481d-315a-4e07-8391-58e9bda7da73-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb99b281-275f-4278-a227-52093a37a91c/conversions/7c6b481d-315a-4e07-8391-58e9bda7da73-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb99b281-275f-4278-a227-52093a37a91c/conversions/7c6b481d-315a-4e07-8391-58e9bda7da73-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото АР

Кандидат в президенты Республики Корея от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён победил на выборах, набрав 49,4 % голосов избирателей по итогам обработки 100 % бюллетеней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки примерно 95 % бюллетеней южнокорейские СМИ уже заявили, что победа Ли Чжэ Мёна обеспечена, поскольку число оставшихся бюллетеней не превышало разницы между двумя ведущими кандидатами.

Кандидат от правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су по итогам обработки 100 % бюллетеней набрал 41,1 % голосов.