Личные амбиции против истеблишмента: как разногласия в США и сопротивление ЕС тормозят планы Трампа
Политика Дональда Трампа - это реализация личного видения одного человека, которое расходится с традиционными геополитическими представлениями и планами, которые развивались на территории США. Такое мнение выразил в "Актуальном интервью" декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Алексей Беляев.
"Дональд Трамп - это не Соединенные Штаты, это Дональд Трамп с его личными мнениями, с его личными амбициями. Мы видим, что далеко не все в Соединенных Штатах Америки поддерживают идеи Трампа", - подчеркнул декан.
По его словам, возвращение Трампа в Белый дом дало ему рычаги для продвижения собственного геополитического курса, который кардинально отличается от того, что десятилетиями выстраивали американские эксперты и элита. "То, что он сейчас оказался во главе всей политической системы Соединенных Штатов, дало ему в руки определенные возможности, инструменты реализовывать свое личное видение геополитических вопросов. Мы видим, что оно очень сильно расходится вообще с традиционными геополитическими представлениями и планами, которые развивались на территории Соединенных Штатов Америки американскими экспертами, американским истеблишментом", - отметил Алексей Беляев.
Даже в самой администрации Трампа нет единства. Видно, что команда, которую Трамп собирал по кусочкам, недостаточно спаянная. И внутри нее тоже есть разногласия.
"Этот момент, к сожалению, не дает Трампу возможности продавливать до конца своих европейских сателлитов, поскольку, с одной стороны, сам Трамп говорит грозные речи, а его ближайшие помощники, руководители американских ведомств торпедируют его предложения", - заметил он.
Эксперт особо выделил конфликт между президентом и Госдепом: "Не секрет, что есть определенный конфликт между руководством Госдепартамента США и самим Трампом, и действия руководителя Госдепа Марко Рубио как раз очень часто противоречат желаниям самого Трампа".
По мнению Алексея Беляева, единственный шанс для Трампа сдвинуть ситуацию с мертвой точки - заручиться поддержкой Лондона: "Если Трампу удастся сейчас каким-то образом убедить, заставить, в первую очередь, конечно, британцев, чтобы они поддержали трамповские предложения, то это была бы возможность хотя бы наметить какие-то контуры выхода из конфликта и действительно удовлетворить определенную часть российских пожеланий, которые они высказали, которые в плане Трампа закреплены".
При этом европейские лидеры, по оценке эксперта, сознательно затягивают время, рассчитывая, что правление Трамп - временное явление: "Трамп, по сути, подрывает экономику Европы, за счет этого он контролирует европейцев, они прекрасно понимают, что без денег они ничего не смогут. Но они питают надежды, что Трамп - это не навсегда, что надо немножко потерпеть. Поэтому от них мы видим постоянное затягивание решения всех вопросов, непринятие кардинальных мер, выставление каких-то контрпланов, которые полностью не соответствуют идеям Трампа, в надежде, что потом придет другой, более "вменяемый" лидер, который глобалистское единство восстановит, который будет действовать вместе с Европой, а не против Европы".