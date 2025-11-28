Личные амбиции против истеблишмента: как разногласия в США и сопротивление ЕС тормозят планы Трампа

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b354058-2edf-4c8e-a682-b3f8646f11f4/conversions/8d70a996-b2dc-4f7b-83d0-1612e9fe114f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Политика Дональда Трампа - это реализация личного видения одного человека, которое расходится с традиционными геополитическими представлениями и планами, которые развивались на территории США. Такое мнение выразил в "Актуальном интервью" декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Алексей Беляев.

"Дональд Трамп - это не Соединенные Штаты, это Дональд Трамп с его личными мнениями, с его личными амбициями. Мы видим, что далеко не все в Соединенных Штатах Америки поддерживают идеи Трампа", - подчеркнул декан.

По его словам, возвращение Трампа в Белый дом дало ему рычаги для продвижения собственного геополитического курса, который кардинально отличается от того, что десятилетиями выстраивали американские эксперты и элита. "То, что он сейчас оказался во главе всей политической системы Соединенных Штатов, дало ему в руки определенные возможности, инструменты реализовывать свое личное видение геополитических вопросов. Мы видим, что оно очень сильно расходится вообще с традиционными геополитическими представлениями и планами, которые развивались на территории Соединенных Штатов Америки американскими экспертами, американским истеблишментом", - отметил Алексей Беляев.

Даже в самой администрации Трампа нет единства. Видно, что команда, которую Трамп собирал по кусочкам, недостаточно спаянная. И внутри нее тоже есть разногласия. Алексей Беляев

"Этот момент, к сожалению, не дает Трампу возможности продавливать до конца своих европейских сателлитов, поскольку, с одной стороны, сам Трамп говорит грозные речи, а его ближайшие помощники, руководители американских ведомств торпедируют его предложения", - заметил он.

Эксперт особо выделил конфликт между президентом и Госдепом: "Не секрет, что есть определенный конфликт между руководством Госдепартамента США и самим Трампом, и действия руководителя Госдепа Марко Рубио как раз очень часто противоречат желаниям самого Трампа".

По мнению Алексея Беляева, единственный шанс для Трампа сдвинуть ситуацию с мертвой точки - заручиться поддержкой Лондона: "Если Трампу удастся сейчас каким-то образом убедить, заставить, в первую очередь, конечно, британцев, чтобы они поддержали трамповские предложения, то это была бы возможность хотя бы наметить какие-то контуры выхода из конфликта и действительно удовлетворить определенную часть российских пожеланий, которые они высказали, которые в плане Трампа закреплены".