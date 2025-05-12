Лидер Болгарии Радев предложил провести референдум о присоединении к еврозоне

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Президент Болгарии Румен Радев внесет на рассмотрение Народного собрания предложение о проведении национального референдума по вопросу о присоединении страны к еврозоне, сообщают РИА Новости.

"Глава государства вносит в Народное собрание предложение о проведении общенационального референдума с вопросом "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?", - говорится в коммюнике пресс-службы президента.

По словам Радева, введение единой европейской валюты должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса. В связи с этим президент отмечает, что в болгарском обществе нет единого мнения о готовности к этому решению и о дате его принятия.

Ожидается, что после обсуждения в ведущих парламентских комитетах депутаты на пленарном заседании примут решение, проводить ли предложенный референдум.

Ведущие политические партии отвергают инициативу президента о референдуме по еврозоне. В ее поддержку высказалась партия "Есть такой народ" певца и телеведущего Слави Трифонова и патриотические партии "Возрождение", МЕЧ и "Величие".

Премьер-министр Росен Желязков назвал неконституционным требование президента о проведении национального референдума по евро. Он призвал депутатов не допустить голосования по этому вопросу.