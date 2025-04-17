Лидер хуситов: за месяц США нанесли более 900 ударов по Йемену

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f35a225-8c85-4e4d-993a-0ec04f06bd0b/conversions/3e3e4c66-fc7d-457c-a2e6-75892d6d1d06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f35a225-8c85-4e4d-993a-0ec04f06bd0b/conversions/3e3e4c66-fc7d-457c-a2e6-75892d6d1d06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f35a225-8c85-4e4d-993a-0ec04f06bd0b/conversions/3e3e4c66-fc7d-457c-a2e6-75892d6d1d06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f35a225-8c85-4e4d-993a-0ec04f06bd0b/conversions/3e3e4c66-fc7d-457c-a2e6-75892d6d1d06-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

США за месяц осуществили более 900 ударов по Йемену с самолетов и военных кораблей. Об этом заявил лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси, сообщает РИА Новости.

"На этой неделе американский противник совершил более 220 налетов с использованием бомбардировщиков B-2 и истребителей F-18 на ряд провинций Йемена. Всего в этом месяце США осуществили более 900 авиаударов и бомбардировок с моря", - сказал он в своем еженедельном выступлении в эфире телеканала Al Masirah.

При этом лидер хуситов отметил, что их вооруженные силы с середины марта по сегодняшний день провели 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море.