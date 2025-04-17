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Лидер хуситов: за месяц США нанесли более 900 ударов по Йемену
США за месяц осуществили более 900 ударов по Йемену с самолетов и военных кораблей. Об этом заявил лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси, сообщает РИА Новости.
"На этой неделе американский противник совершил более 220 налетов с использованием бомбардировщиков B-2 и истребителей F-18 на ряд провинций Йемена. Всего в этом месяце США осуществили более 900 авиаударов и бомбардировок с моря", - сказал он в своем еженедельном выступлении в эфире телеканала Al Masirah.
При этом лидер хуситов отметил, что их вооруженные силы с середины марта по сегодняшний день провели 78 операций с применением ракет и беспилотников как по территории Израиля, так и против американского авианосца и военных кораблей в Красном море.
США с 15 марта ежедневно бомбят провинции под контролем хуситов, чтобы предотвратить их нападения на израильские суда в Красном и Аравийском морях, однако пока им не удалось это сделать.