Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москву

Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибудет в Российскую Федерацию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он также примет участие в параде Победы в Москве, сообщает РИА Новости , ссылаясь на бирманский телеканал MRTV.

Уточняется, что в ходе визита лидер Мьянмы примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мин Аунг Хлаин также планирует встретиться с лидерами стран, которые будут присутствовать на празднике.