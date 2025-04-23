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Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москву
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибудет в Российскую Федерацию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он также примет участие в параде Победы в Москве, сообщает РИА Новости, ссылаясь на бирманский телеканал MRTV.
"Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - отмечает MRTV.
Уточняется, что в ходе визита лидер Мьянмы примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мин Аунг Хлаин также планирует встретиться с лидерами стран, которые будут присутствовать на празднике.
Премьер-министра будут сопровождать члены Государственного административного совета страны и ряд высокопоставленных чиновников.