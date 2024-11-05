Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что применение армии и полиции в Сеуле было незаконным, сообщает РИА Новости.

Политик также признал, что военное положение, введенное президентом и отмененное парламентом, утратило силу.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.