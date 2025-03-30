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Лидер Сирии объявил состав нового переходного правительства
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Президент Сирии объявил состав нового переходного правительства, назвав его правительством "созидания и перемен".
Министров привели к присяге в Народном дворце в Дамаске. Ключевые члены правительства, в том числе главы МИД и Министерства обороны, сохранили посты. Бывший премьер-министр временного правительства теперь назначен на должность министра энергетики.
Появились также два новых министерства: Министерство по ЧС и катастрофам , а также Министерство по делам молодежи и спорта.
Фото АР