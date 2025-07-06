Лидеры БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности

"Мы приветствуем принятие ГА ООН Конвенции по борьбе с киберпреступностью - важного многостороннего документа, который станет эффективным инструментом и необходимой правовой основой для международного сотрудничества в целях предотвращения киберпреступности и борьбы с ней, а также обеспечения своевременного и правомерного сбора и обмена электронными доказательствами по любым серьезным преступлениям, которые могут совершаться с использованием ИКТ. Мы отмечаем важный вклад стран БРИКС в принятие Конвенции с момента внесения предложения о ее разработке. Мы призываем все государства подписать Конвенцию при первой возможности - в Ханое в 2025 году - и ратифицировать ее как можно скорее в соответствии с национальными законами, процедурами и процессами, чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу", - говорится в документе.