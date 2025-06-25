Лидеры государств НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5 % ВВП

Лидеры стран НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5 % ВВП, что будет включать в себя 1,5 % на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки в Украину. Об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по итогам саммита в Гааге, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Члены НАТО обязуются ежегодно инвестировать 5 % ВВП в основные оборонные потребности, а также в связанные с обороной и безопасностью расходы к 2035 году, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств", - указывается в документе.

"Союзники подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей собственной, и с этой целью будут учитывать прямые взносы на нужды обороны Украины и ее оборонной промышленности при расчете оборонных расходов союзников", - говорится в итоговом коммюнике. При этом перспективы приема Украины в состав альянса в тексте не упоминаются.

В документе отмечается, что Североатлантический альянс намерен пересмотреть параметры военных инвестиций в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целей НАТО. Помимо этого, страны НАТО договорились расширять промышленное сотрудничество, устраняя торговые барьеры в сфере обороны.

Члены Североатлантического альянса также подтвердили приверженность принципу коллективной обороны. "Мы остаемся едиными и непоколебимыми в своей решимости защищать миллиард наших граждан, оборонять альянс и оберегать нашу свободу и демократию", - говорится в заявлении.