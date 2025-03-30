Лидеры Таджикистана и Кыргызстана подписали протокол об общей границе

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Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали в Худжанде исторический документ - протокол об обмене ратификационными грамотами по двустороннему договору об общей границе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры двух государств также поставили подписи на двух межправительственных соглашениях: "По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам" и "О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог".

После церемонии обмена ратификационными грамотами президенты в режиме онлайн сдали в эксплуатацию 482-километровую линию электропередачи в 500 кВт Датка - Согд, построенную по проекту CASA-1000. "Данный проект стоимостью 1,2 млрд долларов обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство ХОВАР, сегодня состоялась двусторонняя встреча Эмомали Рахмона с прибывшим в город Худжанд с рабочим визитом президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы таджикско-кыргызских отношений, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся развития и укрепления добрососедских связей двух стран.