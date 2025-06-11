Лидские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой. Инцидент произошел сегодня в Вороновском районе. Посадку дрона произвели принудительно, используя штатное вооружение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Напомним, что в соответствии с указом Президента запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства нашей страны без разрешения. Незаконное содержание и запуск беспилотников в погранзоне являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность.